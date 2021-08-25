Обещал пригнать машины из Ошской области. Подозреваемый в мошенничестве задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Фото УВД Ленинского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с автомобилем

По ее данным, 12 августа в милицию обратился горожанин и рассказал, что в июле некий мужчина пообещал привезти ему две машины из Ошской области, взял 720 тысяч сомов и скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители задержали 35-летнего подозреваемого. Ленинский районный суд водворил его в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.