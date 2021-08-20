На автотрассе Бишкек — Токмак в аварии погибли три человека. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

По его данным, на 50-м километре автодороги возле кафе «Талисман» водитель Daimler Chrysler не справился с управлением и машина врезалась в бетонное ограждение.

В результате происшествия на месте скончались три человека: водитель — житель города Токмака У.З., 1989 года рождения, 18-летний пассажир и подросток.

Еще трое пострадавших доставлены в Иссык-Атинскую территориальную больницу. Камера тренога, установленная на дороге, зафиксировала, как Daimler Chrysler ехал со скоростью 140 километров в час.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Назначены необходимые экспертизы.