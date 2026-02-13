21:54
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Общество

В Бишкеке устранили аварию на теплотрассе по улице 7 Апреля

В Бишкеке завершены ремонтно-восстановительные работы на участке магистральной тепловой сети по улице 7 Апреля между улицами Медерова и Ахунбаева. Полный штатный режим теплоснабжения восстановлен.

Читайте по теме
Пар над дорогой: прорыв трубы окутал туманом улицу в Бишкеке

Как сообщили в МП «Бишкектеплосеть», сварочные работы завершили в 00.44, после чего специалисты приступили к поэтапному заполнению тепловых сетей. Повреждение произошло на трубе диаметром 900 миллиметров.

На время локализации аварии параметры теплоснабжения в южной части города временно снизили. Подачу тепловой энергии организовали по альтернативной схеме. Перебоев в обеспечении потребителей отоплением и горячим водоснабжением не допущено.

Работы по благоустройству зеленой зоны на месте ремонта проведут при благоприятных погодных условиях.

Участок тепловой сети введен в эксплуатацию в 1974 и 1986 годах. В предприятии отметили, что значительный срок эксплуатации требует поэтапной модернизации инженерной инфраструктуры.

В 2025 году МП «Бишкектеплосеть» выполнило масштабные работы по обновлению сетей. На улицах Фрунзе и Курманжан Датка переложили магистральные тепловые сети с увеличением диаметра труб с 700 до 900 и 1000 миллиметров, отремонтировали оборудование насосных станций, восстановили 1 тысячу 543 квадратных метра тепловой изоляции, заменили 424 единицы запорной арматуры, обновили 4 тысячи 551 метр изношенных сетей и завершили строительство насосной станции № 3 на пересечении проспекта Чуй и улицы Осмонкула.

В предприятии поблагодарили горожан за понимание и сообщили, что специалисты продолжают работу для обеспечения стабильного функционирования системы теплоснабжения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361964/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Пар над дорогой: прорыв трубы окутал туманом улицу в Бишкеке
Погибших и раненых кыргызстанцев в железнодорожной аварии в Испании нет — МИД
Автобус с пассажирами опрокинулся в Тульской области. Пострадали 30 человек
Авария на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева. Столкнулись три машины
В первый день открытия горнолыжной базы «Каприз» на дороге произошла авария
Виновника гибели в ДТП Miss Universe Beauty семь раз задерживали пьяным за рулем
В южных микрорайонах Бишкека приостановлена подача питьевой воды из-за аварии
На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
В Бишкеке началась подача тепла, к вечеру оно поступит в социальные учреждения
В Бишкеке начался прогрев паропровода перед отопительным сезоном
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
13 февраля, пятница
21:34
В Бишкеке устранили аварию на теплотрассе по улице 7 Апреля В Бишкеке устранили аварию на теплотрассе по улице 7 Ап...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 февраля: дожди
20:58
Немного поспорили. Госсекретарь КР Койчиев о встрече с Владимиром Мединским
20:17
ЦИК пересмотрела итоги выборов в округе № 13 и признала их состоявшимися
19:44
Гостям из Таджикистана показали, как в КР делают ID-карты и автономера