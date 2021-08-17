17:10
USD 84.74
EUR 99.87
RUB 1.15
Происшествия

В Бишкеке около точки общепита произошла стрельба. По факту возбуждено дело

В Бишкеке около точки общепита на улице Токомбаева произошла стрельба. Видео ЧП на своей странице в Facebook опубликовал активист Болот Ибрагимов.

По его словам, 8 августа примерно в 4.30 на пересечении улиц Токомбаева и Жукеева-Пудовкина были слышны хлопки, созвучные с выстрелами из огнестрельного оружия. Очевидцы, находившиеся в это время на территории общепита, сообщили, что у одного из мужчин имеется огнестрельное оружие.

В УВД Октябрьского района сказали, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР.

«В настоящее время сотрудниками Октябрьского УВД проводится комплекс следственных действий и разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание лиц, имеющих причастность к совершению преступления. В настоящее время с заявлением в милицию никто не обращался. Милиция зарегистрировала в ЕРПП по факту публикации видео», — прокомментировали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204244/
просмотров: 1197
Версия для печати
Материалы по теме
Драка со стрельбой между членами СДК. Депутата БГК отпустили под домашний арест
Драка со стрельбой между членами СДК. Состояние Алги Кылычева стабильное
Депутата БГК водворили в ИВС. Он подозревается в нападении на Алгу Кылычева
Алга Кылычев госпитализирован с ранением. В него стрелял депутат БГК
В Панфиловском районе произошла стрельба. Пострадали два человека
Стрельба в «Бета Сторес 2». Участники конфликта расходятся в показаниях
В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
На кыргызско-таджикской границе снова произошла стрельба
Стрельба в Оше. Нарушитель доставлен в милицию
В городе Ош произошла стрельба
Популярные новости
Мужчина совершил непристойные действия. Начато досудебное производство Мужчина совершил непристойные действия. Начато досудебное производство
В&nbsp;Бишкеке мужчина совершил непристойные действия в&nbsp;отношении девушки В Бишкеке мужчина совершил непристойные действия в отношении девушки
Нападение на&nbsp;кассира SMagic. Подозреваемого водворили в&nbsp;ИВС Нападение на кассира SMagic. Подозреваемого водворили в ИВС
В&nbsp;Бишкеке экоактивисты вышли на&nbsp;пикет к&nbsp;зданию посольства США В Бишкеке экоактивисты вышли на пикет к зданию посольства США
Бизнес
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
17 августа, вторник
16:51
Продажа наркотиков в интернете. Милиция проверяет факт Продажа наркотиков в интернете. Милиция проверяет факт
16:36
Замминистра культуры России обсудила проблемы Русского театра драмы в Бишкеке
16:27
На Иссык-Куле задержали жителей Бишкека, подозреваемых в краже и грабеже
16:14
Производство беспилотников в Кыргызстане. Китай готов вложиться в проект
16:06
Мэрия Бишкека вернула в детдом подростка, жившего в компьютерном клубе