В Бишкеке около точки общепита произошла стрельба. По факту возбуждено дело

В Бишкеке около точки общепита на улице Токомбаева произошла стрельба. Видео ЧП на своей странице в Facebook опубликовал активист Болот Ибрагимов.

По его словам, 8 августа примерно в 4.30 на пересечении улиц Токомбаева и Жукеева-Пудовкина были слышны хлопки, созвучные с выстрелами из огнестрельного оружия. Очевидцы, находившиеся в это время на территории общепита, сообщили, что у одного из мужчин имеется огнестрельное оружие.