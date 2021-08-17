В Бишкеке около точки общепита произошла стрельба. По факту возбуждено дело

В Бишкеке около точки общепита на улице Токомбаева произошла стрельба. Видео ЧП на своей странице в Facebook опубликовал активист Болот Ибрагимов.
По его словам, 8 августа примерно в 4.30 на пересечении улиц Токомбаева и Жукеева-Пудовкина были слышны хлопки, созвучные с выстрелами из огнестрельного оружия. Очевидцы, находившиеся в это время на территории общепита, сообщили, что у одного из мужчин имеется огнестрельное оружие.
В УВД Октябрьского района сказали, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР.
«В настоящее время сотрудниками Октябрьского УВД проводится комплекс следственных действий и разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание лиц, имеющих причастность к совершению преступления. В настоящее время с заявлением в милицию никто не обращался. Милиция зарегистрировала в ЕРПП по факту публикации видео», — прокомментировали в УВД.