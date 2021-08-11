В Бишкеке за семь месяцев ПДД нарушили 177 тысяч 513 раз. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, по сравнению с прошлым годом протоколов составлено больше на 91 тысячу 995, то есть в полтора раза.

За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения — 1 тысяча 873 протокола, управление авто без водительского удостоверения — 2 тысячи 103, автохулиганство — 40, управление машиной с тонированными передними боковыми и лобовыми стеклами — 409, с подложными номерами задержали 95 бишкекчан.

Наложен штраф в размере 251 миллиона 276 тысяч 500 сомов, из них 62 миллиона 21 тысячу 352 сома взыскали в бюджет.