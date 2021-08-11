14:05
USD 84.79
EUR 99.47
RUB 1.15
Происшествия

В Бишкеке за семь месяцев ПДД нарушили 177 тысяч 513 раз

В Бишкеке за семь месяцев ПДД нарушили 177 тысяч 513 раз. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, по сравнению с прошлым годом протоколов составлено больше на 91 тысячу 995, то есть в полтора раза.

За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения — 1 тысяча 873 протокола, управление авто без водительского удостоверения — 2 тысячи 103, автохулиганство — 40, управление машиной с тонированными передними боковыми и лобовыми стеклами — 409, с подложными номерами задержали 95 бишкекчан.

Наложен штраф в размере 251 миллиона 276 тысяч 500 сомов, из них 62 миллиона 21 тысячу 352 сома взыскали в бюджет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203687/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке выявили 117 нарушителей с транзитными номерами на авто
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 227 нарушений Правил дорожного движения
В Бишкеке в результате аварии пострадали четыре человека
Инспекторы ГУОБДД проверили водителей маршруток на знание ПДД. Что получилось
Снижение штрафов за нарушение ПДД: почему это важно, объяснил эксперт
В Бишкеке выявили 155 нарушителей с транзитными номерами на авто
В Бишкеке задержали водителя Honda Fit с подложными номерными знаками
Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 1,5 миллиона сомов
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 354 нарушения Правил дорожного движения
Опасный пешеходный переход в Бишкеке. УПСМ выдало предписание мэрии
Популярные новости
Алга Кылычев госпитализирован с&nbsp;ранением. В&nbsp;него стрелял депутат БГК Алга Кылычев госпитализирован с ранением. В него стрелял депутат БГК
Военная прокуратура задержала сотрудника ГКНБ Военная прокуратура задержала сотрудника ГКНБ
В&nbsp;РФ&nbsp;призывают усилить меры по&nbsp;защите русскоязычных граждан в&nbsp;Кыргызстане В РФ призывают усилить меры по защите русскоязычных граждан в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке из&nbsp;ЦУМа эвакуируют людей. Очевидцы сообщают о&nbsp;бомбе В Бишкеке из ЦУМа эвакуируют людей. Очевидцы сообщают о бомбе
Бизнес
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии! Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
ГНС поблагодарила ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; за&nbsp;запуск проекта по&nbsp;маркировке товаров ГНС поблагодарила ЗАО «Альфа Телеком» за запуск проекта по маркировке товаров
Цифровое образование для социальной и&nbsp;финансовой инклюзии и&nbsp;гендерного равенства Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства
Стань счастливым обладателем Toyota Camry от&nbsp;Beeline Стань счастливым обладателем Toyota Camry от Beeline
11 августа, среда
14:01
В Госагентстве интеллектуальной собственности сменился руководитель В Госагентстве интеллектуальной собственности сменился...
14:00
Водители без опыта. Как ошибка Минтранса могла увеличить смертность на дорогах
13:36
Кыргызстан будет покупать электроэнергию у Туркменистана
13:19
Послы восьми стран вручили Садыру Жапарову верительные грамоты
13:17
В Бишкеке за семь месяцев ПДД нарушили 177 тысяч 513 раз