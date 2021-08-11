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На Иссык-Куле сотрудники милиции помогли потерявшему паспорт иностранцу

На Иссык-Куле сотрудники туристической милиции помогли иностранцу, потерявшему паспорт. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

В call-центр обратился гражданин Словении Алияж Баумкирчер. Турист пояснил, что потерял документы где-то на территории области, но где именно, не знает.

«Сотрудники туристической милиции встретились с гражданином Словении и сопроводили его в ОВД Каракола. Там с иностранца была взята объяснительная, и ему была выдана справка об утере паспорта. Кроме этого, была оказана юридическая помощь по восстановлению документа», — уточнили в ГУВД.

Отмечается, что с начала летнего сезона в call-центр туристической милиции на номер 0705009102 поступило больше 30 сообщений от иностранцев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203639/
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