Трагедия в «Золотых песках». Местные власти взяли дело под личный контроль

Трагический инцидент, случившийся в пансионате «Золотые пески», находится под личным контролем главы Иссык-Кульской области Мирбека Кожоева. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства президента в области.

«Со стороны следственной службы Иссык-Кульского РОВД начато досудебное производство по статье «убийство по неосторожности», собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП. На сегодняшний день, назначена судебно-медицинская экспертиза, ведутся следственные действия», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла накануне. Купавшегося на пляже молодого человека затянуло в трубу, по которой из озера в аквапарк закачивалась вода. Его тело смогли извлечь только спустя несколько часов при помощи тяжелой техники и спасателей МЧС.