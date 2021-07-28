Задержана кыргызстанка, распространявшая в интернете экстремистские материалы

В Аламединском районе задержали подозреваемую в распространении экстремистских материалов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, речь идет о 41-летней жительнице Джалал-Абадской области, которая является последователем запрещенного в Кыргызстане движения «Хизб ут-Тахрир» и активным членом женского крыла. Ранее она дважды судима.

Установлено, что женщина распространяла в социальных сетях материалы с содержанием экстремистского характера. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 315 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

Подозреваемую водворили в СИЗО на два месяца.