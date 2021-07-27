Пыльная буря, тропические ливни и тайфун накрыли Китай

Пыльная буря, тропические ливни и тайфун с ветром 38 метров в секунду одновременно. О новом погодном ударе по Китаю, еще не успевшему ликвидировать последствия предыдущего стихийного бедствия, сообщают мировые СМИ.

В городе Дуньхуане провинции Ганьсу очевидцы сняли на видео облака пыли высотой не менее 100 метров . Сообщается, что полиция усилила контроль за дорожным движением и призвала водителей переждать бурю.

Накануне на Шанхай обрушился тайфун «Ин-Фа», развивший скорость до 38 метров . Информации о пострадавших и жертвах пока нет. Не сообщается и о разрушенных стихией зданиях.

Из-за угрозы тайфуна власти КНР эвакуировали более 360 тысяч человек из прибрежных районов, отменены все авиарейсы, остановлено движение поездов.

Метеорологи утверждают, что теперь тайфун нацелился на Токио, где сейчас проходит Олимпиада. Как заявили в оргкомитете Олимпиады, они не намерены менять график из-за непогоды.

Ранее на Китай из-за сильных дождей обрушилось наводнение. По последним данным, из-за потопа в провинции Хэнань погибли 69 человек и пять пропали без вести.