Пыльная буря, тропические ливни и тайфун накрыли Китай

Пыльная буря, тропические ливни и тайфун с ветром
В городе Дуньхуане провинции Ганьсу очевидцы сняли на видео облака пыли высотой не менее
Накануне на Шанхай обрушился тайфун «Ин-Фа», развивший скорость до
Из-за угрозы тайфуна власти КНР эвакуировали более 360 тысяч человек из прибрежных районов, отменены все авиарейсы, остановлено движение поездов.
Метеорологи утверждают, что теперь тайфун нацелился на Токио, где сейчас проходит Олимпиада. Как заявили в оргкомитете Олимпиады, они не намерены менять график из-за непогоды.
Ранее на Китай из-за сильных дождей обрушилось наводнение. По последним данным, из-за потопа в провинции Хэнань погибли 69 человек и пять пропали без вести.