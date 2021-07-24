Представители Кыргызстана и Таджикистана обсудили инцидент на границе

Сегодня в местности Тумба Баткенского района Баткенской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому направлению и Таджикистана по Согдийскому направлению. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР

«По итогам встречи достигнута договоренность о недопустимости проведения каких-либо работ на участках местности Кум-Мазар Кыргызстана и Сомоньен (Дахма) Таджикистана», — сообщает Погранслужба.

В целях недопущения повторных инцидентов принято решение о том, чтобы пограничные наряды сторон строго соблюдали линию поведения на совместной границе. Также наряды подразделений внутренних дел республик будут осуществлять совместное патрулирование этого участка.

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Отмечается, что на встрече также присутствовали главы районов и руководители правоохранительных органов областей.

Напомним, сегодня в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По информации погранслужбы Кыргызстана, в местности Кум-Мазар граждане Таджикистана без согласования с кыргызской стороной начали проводить мероприятия по очистке песка с участка.

В ходе конфликта со стороны пограничников соседней страны произведены выстрелы в сторону Кыргызской Республики. В ответ пограничники ПС ГКНБ произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана. В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет.