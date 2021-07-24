Представители Кыргызстана и Таджикистана обсудили инцидент на границе

Сегодня в местности Тумба Баткенского района Баткенской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому направлению и Таджикистана по Согдийскому направлению. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР
«По итогам встречи достигнута договоренность о недопустимости проведения каких-либо работ на участках местности Кум-Мазар Кыргызстана и Сомоньен (Дахма) Таджикистана», — сообщает Погранслужба.
В целях недопущения повторных инцидентов принято решение о том, чтобы пограничные наряды сторон строго соблюдали линию поведения на совместной границе. Также наряды подразделений внутренних дел республик будут осуществлять совместное патрулирование этого участка.
Отмечается, что на встрече также присутствовали главы районов и руководители правоохранительных органов областей.
Напомним, сегодня в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По информации погранслужбы Кыргызстана, в местности Кум-Мазар граждане Таджикистана без согласования с кыргызской стороной начали проводить мероприятия по очистке песка с участка.
В ходе конфликта со стороны пограничников соседней страны произведены выстрелы в сторону Кыргызской Республики. В ответ пограничники ПС ГКНБ произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана. В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет.