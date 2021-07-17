Трагедия в Аксы. Спасатели нашли тело пятилетнего ребенка

Спустя пять дней спасатели нашли тело пятилетнего ребенка, которого унесло селем. Об этом сообщает МЧС.



По его данным, для поисков ребенка сегодня было привлечено 58 спасателей. После поступила информация о том, что на берегу реки Кара-Суу близ села Ак-Жол лежит тело мальчика 5-6 лет.



Прибывшие на место вызова девять сотрудников МЧС вытащили тело и передали сотрудникам милиции. Родители мальчика опознали своего сына.

Отметим, 12 июля на джайлоо Мал-Калды сель унес восемь жителей. В том числе ребенка — жителя села Таштак айыльного аймака Жаны-Жер 2016 года рождения.