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Происшествия

В Пакистане нашли тело мужчины, пропавшего 28 лет назад

Фото из интернета

В одном из регионов Пакистана пастух обнаружил в тающем леднике тело мужчины, пропавшего без вести 28 лет назад. Об этом пишет BBC.

Рядом с телом нашли удостоверение личности на имя Насируддина. Полиция подтвердила личность. Мужчина исчез в июне 1997 года во время снежной бури. По данным родственников, он путешествовал с братом, но пропал после того, как зашел в пещеру. Найти его тогда не удалось.

«То, что я увидел, было невероятным. Тело было целым. Одежда даже не была разорвана», — отметил нашедший тело пастух Омар Хан.

По данным BBC, у Насируддина были жена и двое детей. Он с братом 28 лет назад ушел из дома после семейной ссоры и прибыл в долину в Кохистане. После полудня мужчина зашел в пещеру и не вышел. Брат с другими жителями из окрестностей искал его, но не нашел.  

По словам главы департамента окружающей среды Университета Комсатс в Исламабаде Мухаммада Билала, когда человеческое тело падает в ледник, экстремальный холод мгновенно замораживает его, предотвращая разложение. Тело мумифицировало из-за холода, недостатка кислорода и влаги.

Эксперты отмечают, что подобные находки становятся возможными из-за ускоренного таяния ледников на фоне изменения климата.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338737/
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