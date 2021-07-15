Внимание, розыск! По подозрению в убийстве разыскивается Абдыкадыр Насиров

Сотрудники ОВД Московского района разыскивают 54-летнего Абдыкадыра Насирова. По информации пресс-службы ГУВД Чуйской области, он подозревается убийстве.

«10 июля в 9.00 в ущелье Ак-Суу на пастбище был обнаружен труп неустановленного следствием мужчины азиатской внешности в возрасте 55-60 лет с признаками насильственной смерти. В совершении этого преступления подозревается уроженец Ошской области, 54-летний Абдыкадыр Насиров. Он не имеет постоянного места жительства и скрывается от сотрудников милиции», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Разыскиваемый за убийство 54-летний Абдыкадыр Насиров

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, следствие просит обращаться по следующим номерам телефонов: 0312607727, 0313152131, 0707542171, 0550221717, 0551355317, 0702007879