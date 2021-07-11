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Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В городе Ош с избирательного участка выгнали журналистку

В Оше с избирательного участка № 5303 выгнали журналистку телеканала «Ынтымак» Мимозу Жаныбек кызы. Об этом 24.kg сообщил ее коллега Султанбек Аманбеков.

По его словам, председатель УИК № 5303 выгнала журналиста и оператора с участка, ссылаясь на то, что у них нет разрешения от ТИК и ЦИК. В связи с этим между главой избирательного участка и журналистом произошел конфликт.

«Ты младше даже моей дочери, а кричишь и огрызаешься», — сказала председатель УИК.

«Журналисты имеют право снимать на избирательных участках, а председатели избирательной комиссии превышают свои полномочия. Эта женщина нарушила закон, выставив их с участка», — отметил Султанбек Аманбекова.

В УВД сообщили, что разбираются в ситуации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200675/
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