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Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В день голосования в ЦИК поступило 10 обращений о нарушениях

Сегодня в координационную группу оперативного реагирования поступило 10 заявлений. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, больше всего обращений связано с подкупом избирателей. «Всего поступило семь заявлений, из них шесть — по Бишкеку, одно — по Токмаку. Также есть два сообщения о массовом подвозе в столице», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Он напомнил, что все нарушения, связанные с подкупом голосов избирателей, в соответствии с действующим законодательством незамедлительно должны быть зарегистрированы. «И сегодня же им должна быть дана юридическая оценка следственными службами правоохранительных органов. Возбуждены уголовные дела, проводятся следственные мероприятия», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Всего же с начала предвыборной кампании в КГОР поступило 55 заявлений, из них 36 — по подкупу голосов, еще 9 — по злоупотреблению административным ресурсом.

Напомним, в Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов городских кенешей. На 12.00 проголосовали почти 12,5 процента избирателей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200633/
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