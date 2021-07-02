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Происшествия

Женатый мужчина вывез девушку с инвалидностью на Иссык-Куль и изнасиловал

Женатый мужчина вывез девушку с инвалидностью на Иссык-Куль, избил ее и изнасиловал. Об этом 24.kg рассказала руководитель Общественного объединения «Союз людей с инвалидностью «Равенство» Гульмира Казакунова.

Накануне Иссык-Кульский областной суд вынес приговор в отношении жителя Оша и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, случай произошел 1 марта 2021 года. В 2019-м житель микрорайона ХБК города Оша Улан (имена всех участников изменены), 1984 года рождения, познакомился с жительницей села Учар Кара-Суйского района Айназик 1994 года рождения. Девушка имеет инвалидность второй группы. На тот момент она собирала документы для получения земельного участка. У Улана есть двое детей и супруга, которая также является инвалидом первой группы.

В суде мужчина рассказал, что обманом вывез девушку на Иссык-Куль и изнасиловал.

«29 января 2021 года мы с Айназик впервые за долгое время случайно встретились в паспортном столе. После мы переписывались через мессенджеры. Я ее тогда обманул, сказав, что мы едем на Иссык-Куль на встречу с зятем президента Садыра Жапарова Данияром, чтобы решить свои проблемы. Айназик попросила взять ее с собой. 28 февраля она приехала из Оша в Бишкек, так как на тот момент я находился в столице. Потом мы вместе поехали на Иссык-Куль. По прибытии в Чолпон-Ату я снял номер в санатории «Голубой Иссык-Куль» и сказал, что он принадлежит моему дяде. Мы покатались на теплоходе и поужинали», — рассказал мужчина в суде.

По признанию Улана, под утро он пришел в номер девушки и, применив силу, насиловал ее до утра.

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«Она закричала и стала сопротивляться. Поэтому я начал душить ее, параллельно закрыл рот повязкой, которая у нее была на голове, связал руки ремнем и изнасиловал. Я пригрозил ей, что если будет кричать, то убью ее и утоплю в озере. Она плакала, я продолжал насиловать до восьми утра. Утром увидел кровь на простыне. Потом переодел ее, вернул телефон, извинился, мы сели в такси и вернулись в Бишкек», — рассказал обвиняемый в суде.

Судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы доказали, что Айназик была изнасилована Уланом. На одежде обвиняемого обнаружены следы крови потерпевшей. Улана признали виновным по статье 161 «Изнасилование, соединенное с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья».

Иссык-Кульский районный суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч сомов. Сторона обвинения обратилась с апелляционной жалобой в областной суд. Там решение райсуда оставили без изменений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199645/
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