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Происшествия

МИД прокомментировал смерть кыргызстанца в Чехии

В Чехии скончался при невыясненных обстоятельствах гражданин Кыргызстана. МИД дает пояснение.

По предварительным данным, инцидент произошел 20 июня. Организован выезд сотрудника посольства Кыргызской Республики в Вене для максимального оказания консульско-правовой помощи в выяснении всех обстоятельств смерти кыргызстанца. Проведены соответствующие работы по оформлению документов и транспортировке груза-200 в КР.

Дело расследует полиция Чешской Республики.

Вопрос находится под особым контролем МИД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199636/
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