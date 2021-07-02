МИД прокомментировал смерть кыргызстанца в Чехии

В Чехии скончался при невыясненных обстоятельствах гражданин Кыргызстана. МИД дает пояснение.

По предварительным данным, инцидент произошел 20 июня. Организован выезд сотрудника посольства Кыргызской Республики в Вене для максимального оказания консульско-правовой помощи в выяснении всех обстоятельств смерти кыргызстанца. Проведены соответствующие работы по оформлению документов и транспортировке груза-200 в КР.

Дело расследует полиция Чешской Республики.

Вопрос находится под особым контролем МИД.