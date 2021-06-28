В Кара-Кульджинском районе двое детей утонули в реке

В Кара-Кульджинском районе Ошской области двое детей утонули в реке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 22 июня 11-летний житель села Ой-Тал упал в речку Казык, протекающую по одноименному джайлоо.

Речка Казык впадает в реку Тар. В нее на участке Асыран-Бий — Копуро 24 июня упал грузовик марки Porter. В салоне находилось пять человек. Из них двое получили травму, двое погибли. Четырехлетняя девочка пропала.

Для поисков детей привлечены спасатели, сотрудники милиции, местные жители. Разыскные работы пока не дали результатов.