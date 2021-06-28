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Происшествия

После драки в Москве скинхедов с гражданами Кыргызстана завели уголовное дело

В Москве возбудили уголовное дело после драки 22 июня возле станции метро «Молодежная» с участием бритоголовых молодых людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Несколько мужчин начали выяснять отношения с другой группой молодых людей, выкрикивая националистические лозунги.

Ссора переросла в драку. Один из нападавших достал оружие.

В результате гражданина Кыргызстана признали потерпевшим. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия», четыре человека задержаны, им грозит до 7 лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199065/
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