После драки в Москве скинхедов с гражданами Кыргызстана завели уголовное дело

В Москве возбудили уголовное дело после драки 22 июня возле станции метро «Молодежная» с участием бритоголовых молодых людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Несколько мужчин начали выяснять отношения с другой группой молодых людей, выкрикивая националистические лозунги.

Ссора переросла в драку. Один из нападавших достал оружие.

В результате гражданина Кыргызстана признали потерпевшим. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия», четыре человека задержаны, им грозит до 7 лет лишения свободы.