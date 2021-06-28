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Происшествия

Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 67-летняя Светлана Маданбекова

В Бишкеке пропала 67-летняя Светлана Маданбекова. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Совета общественной безопасности
Фото Совета общественной безопасности. В Бишкеке пропала 67-летняя Светлана Маданбекова

По его данным, женщина вышла из дома в 5-м микрорайоне 24 июня и не вернулась до сих пор.

Приметы: рост 155 сантиметров, вес 90 килограммов, плотного телосложения. Волосы седые, короткая стрижка. Была одета по сезону. Предположительно, в одежду черного цвета. С собой была сумка салатового цвета.

Страдает потерей памяти. Может представляться именем Курманбуубу.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемой, просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0555230490, 0755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199055/
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