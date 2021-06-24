Кыргызстанка пыталась вылететь в Турцию по паспорту своей сестры. Ее задержали

В аэропорту «Манас» задержали кыргызстанку с чужим паспортом. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, при оформлении рейса Бишкек — Стамбул гражданка Кыргызстана Г.А. предъявила пограничному наряду заграничный паспорт на имя А.Ж. Установлено, что паспорт не принадлежит ей. Женщину задержали.

Во время опроса она призналась, что использовала паспорт своей сестры для вылета в Турцию, потому что ранее за нарушение миграционного законодательства Турции ее депортировали из этой страны.

После составления соответствующих документов задержанную передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ для дальнейшего разбирательства.