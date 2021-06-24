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Происшествия

Гибель ребенка в детдоме. Следствие ожидает результатов экспертиз

Следствие ожидает результатов экспертиз, назначенных по факту гибели воспитанника детдома в Военно-Антоновке Игоря Якунина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы с целью установления причин его смерти. Ожидаются заключения, по результатам которых будет дана юридическая оценка», — сообщили в ГУВД.

В милиции отметили, что досудебное производство по гибели Якунина находится на контроле у руководства МВД.

Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Брат погибшего — Богдан Якунин обратился к президенту с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата. Он опасается, что причиной смерти брата могут назвать отравление.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198720/
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