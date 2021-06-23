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В Бишкеке около горсуда митингуют торговцы с Ошского рынка

В Бишкеке около здания городского суда митингуют торговцы с Ошского рынка.

Участники акции протеста требуют арестовать организатора стихийной торговли Дарию Кадыркулову.

По словам Анары Абдыразаковой, в отношении Дарии Кадыркуловой возбудили уголовное дело.

«Эта женщина продает муниципальные места на Ошском рынке и «отмечается» Ленинскому районному акимиату и ОВД района. Они делят около 5 тысяч мест, примерно 10 миллионов сомов ежемесячно уходит мимо бюджета. На Кадыркулову в ЕРПП зарегистрировано 28 фактов. Ее задержали», — рассказала Анара Абдыразакова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198551/
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