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Происшествия

Инспектор УОБДД обматерил водителя. Его отстранили от должности

Инспектор ОБДД ОВД Сокулукского района, позволивший себе оскорбительные выражения в адрес водителя, отстранен от должности. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

«Было назначено служебное расследование. За нарушения дисциплинарного устава правоохранительных органов, несоблюдение служебной дисциплины и норм профессиональной этики инспектор ОБДД ОВД Сокулукского района Э.Э. освобожден от занимаемой должности. Начальнику ОБДД по ОВД Сокулукского района А.Э. объявлен выговор», — заявили в милиции.

Ролик с нецензурно выражавшимся в адрес водителя инспектором, напомним, появился в Сети 17 июня. Выяснилось, что это произошло в Сокулуке.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198472/
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