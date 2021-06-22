Инспектор УОБДД обматерил водителя. Его отстранили от должности

Инспектор ОБДД ОВД Сокулукского района, позволивший себе оскорбительные выражения в адрес водителя, отстранен от должности. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

«Было назначено служебное расследование. За нарушения дисциплинарного устава правоохранительных органов, несоблюдение служебной дисциплины и норм профессиональной этики инспектор ОБДД ОВД Сокулукского района Э.Э. освобожден от занимаемой должности. Начальнику ОБДД по ОВД Сокулукского района А.Э. объявлен выговор», — заявили в милиции.

Ролик с нецензурно выражавшимся в адрес водителя инспектором, напомним, появился в Сети 17 июня. Выяснилось, что это произошло в Сокулуке.