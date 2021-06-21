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Происшествия

В России задержаны кыргызстанцы, которые вымогали миллион у соотечественника

В Москве задержан кыргызстанец, в составе ОПГ вымогавший деньги у соотечественника. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что основная часть банды была задержана еще весной.

«Вечером 5 апреля на одной из улиц Москвы примерно восемь-девять неизвестных граждан кыргызской национальности, применив силу, посадили в УАЗ гражданина КР и вывезли его в лесопосадку. В безлюдном месте злоумышленники незаконно удерживали потерпевшего, угрожая оружием, требовали миллион рублей. Это увидела случайная прохожая, которая сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Полиция задержала четверых участников группы вымогателей, которые оказались уроженцами Джалал-Абадской и Чуйской областей.

При них было обнаружено и изъято огнестрельное оружие — служебный пистолет ИЖ-71, а также боеприпасы, ножи, арматура, дубинки.

«В июне при содействии представительства МВД Кыргызстана полиция задержала одного из скрывшихся участников банды 23-летнего уроженца Сузакского района Джалал-Абадской области. Еще один из соучастников похищения и вымогательства находится в розыске», — проинформировали в МВД.

Сообщается также, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту похищения человека и вымогательства. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198397/
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