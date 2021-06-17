Пообещал сделать акимом в Ошской области за $9 тысяч. Подозреваемый задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Он обещал заявителю должность на государственной службе. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

Фото УВД Октябрьского района столицы. Подозреваемый в мошенничестве

По его данным, в милицию обратился житель города и рассказал, что некий мужчина пообещал ему помочь устроиться на госслужбу, а именно стать акимом одного из районов Ошской области. За свои услуги мошенник попросил $9 тысяч 700. Получив деньги, скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 63-летнего подозреваемого. Октябрьский районный суд водворил его в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.