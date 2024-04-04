В Бишкеке прошел рейд по выявлению попрошаек

В Бишкеке проходит профилактическое мероприятие «Попрошайка». Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, задействован весь личный состав службы общественной безопасности районного управления.

Участковые милиционеры проверили места, где скапливаются попрошайки.

«Как правило, это общественные места, проезжие части, парковые зоны, торгово-развлекательные комплексы. Излюбленное место — мечети», — отметили в ведомстве.

В ходе работы выявлены и доставлены в отделение милиции лица, просившие милостыню. С каждым провели профилактическую беседу разъяснительного характера.