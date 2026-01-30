11:05
Власть

В КР ввели новую должность в министерствах: уполномоченный по особым поручениям

Президент Кыргызстана внес изменения в указ от 31 января 2017 года, которым утвержден реестр государственных и муниципальных должностей.

Согласно документу, в раздел II реестра в блок «Б-Б» категории «министерства, государственные комитеты» добавлена новая позиция — «уполномоченный представитель министра по особым поручениям». Эта должность отнесена к административным государственным должностям в центральных аппаратах Минюста и Минэкономики.

Указ также предусматривает, что его реализация будет осуществлена в рамках утвержденной численности этих ведомств и бюджетов.

Документ вступит в силу через 10 дней.
