В одном из домов в «Асанбае» украли велосипед. Подозреваемый задержан

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении кражи велосипедов. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

По их данным, гражданин Б.Э. обратился с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который 17 января, находясь в микрорайоне «Асанбай» в столице, из подъезда многоэтажного дома тайно похитил велосипед Author стоимостью 30 тысяч сомов. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Следственной службой УВД возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК КР. Задержан гражданин Т.Р., 2001 года рождения. Он водворен в ИВС.

Отмечается, что подозреваемый в добровольном порядке выдал сотрудникам милиции тайно похищенный велосипед, который был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. Установлена его причастность к совершению аналогичных преступлений.