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Происшествия

В одном из домов в «Асанбае» украли велосипед. Подозреваемый задержан

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении кражи велосипедов. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

По их данным, гражданин Б.Э. обратился с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который 17 января, находясь в микрорайоне «Асанбай» в столице, из подъезда многоэтажного дома тайно похитил велосипед Author стоимостью 30 тысяч сомов. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Следственной службой УВД возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК КР. Задержан гражданин Т.Р., 2001 года рождения. Он водворен в ИВС.

Отмечается, что подозреваемый в добровольном порядке выдал сотрудникам милиции тайно похищенный велосипед, который был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. Установлена его причастность к совершению аналогичных преступлений.

В правоохранительных органах просят граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, сообщать по номерам: 0701002688, 0500030200 или 102. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284999/
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