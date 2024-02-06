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Происшествия

В Бишкеке мужчина обманом завладел $90 тысячами и скрылся

Задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило УВД Октябрьского района Бишкека.

По его данным, 1 февраля в милицию с заявлением обратился гражданин О.К. Он просил принять меры в отношении гражданина М.А. Последний в 2023-м, войдя в доверие, под предлогом привлечь инвесторов для строительства объекта завладел $90 тысячами. После скрылся.

пресс-службы УВД Октябрьского района
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Задержан М.А., 1976 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД столицы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286069/
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