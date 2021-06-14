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Происшествия

Прокуратура вернула государству участок земли стоимостью 9,3 миллиона сомов

Прокуратура Кадамджайского района вернула в муниципальную собственность земельный участок стоимостью 9 миллионов 349 тысяч 450 сомов, ранее переданный в частные руки. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Установлено, что 14 июня 2017 года ответственные лица сельской управы Уч-Коргон Кадамджайского района приняли незаконное постановление о предоставлении в частную собственность крестьянского хозяйства земельного участка общей площадью 19 тысяч 580 квадратных метров. Далее районное управление регистрации прав на недвижимое имущество последнему выдало Государственный акт о праве частной собственности», — говорится в сообщении.

По результатам судебных рассмотрений исковые требования прокуратуры о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов полностью удовлетворены. На основании акта прокурорского реагирования земельный участок принят на баланс муниципалитета.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197592/
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