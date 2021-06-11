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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование девочки в Араване. Подозреваемого арестовали

Подозреваемого в изнасиловании девочки в Араванском районе арестовали. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Уточняется, что в настоящий момент дело передано в суд.

«Нанесен психологический вред здоровью подростка. Вина подозреваемого доказана показаниями потерпевшей и свидетелей. Ему предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетней» УК КР. В настоящий момент дело передано в суд. Обвиняемый находится под стражей», — сказали в УВД.

Ранее сообщалось, что суд отпустил мужчину, изнасиловавшего девочку в Араванском районе. Подросток родила в 16 лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197420/
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