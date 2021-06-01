Орхана Инанды предупреждали о возможном похищении

В 2019 году бывшего директора сети школ «Сапат» Орхана Инанды предупреждали о вероятном похищении. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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Уточняется, что спецслужбы получили сведения о намерениях отдельных членов ОПГ похитить гражданина Кыргызстана Орхана Инанды для получения выкупа. Была организована проверка в рамках материалов досудебного производства по статье «Похищение человека» УК КР.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий Инанды был проинформирован следственными органами ГКНБ об угрозе похищения. Наряду с проводимой проверкой ему было рекомендовано привлечь личную охрану и принять меры предосторожности. ГКНБ проводит комплекс оперативных мероприятий по оказанию содействия милиции в поиске причастных лиц к совершению этого преступления», — сказали в ведомстве.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно со вчерашнего дня. Он последний раз выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа.