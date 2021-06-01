18:48
USD 83.62
EUR 102.00
RUB 1.14
Происшествия

Орхана Инанды предупреждали о возможном похищении

В 2019 году бывшего директора сети школ «Сапат» Орхана Инанды предупреждали о вероятном похищении. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Читайте по теме
Исчезновение Орхана Инанды. Что известно о бывшем директоре сети школ «Сапат»

Уточняется, что спецслужбы получили сведения о намерениях отдельных членов ОПГ похитить гражданина Кыргызстана Орхана Инанды для получения выкупа. Была организована проверка в рамках материалов досудебного производства по статье «Похищение человека» УК КР.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий Инанды был проинформирован следственными органами ГКНБ об угрозе похищения. Наряду с проводимой проверкой ему было рекомендовано привлечь личную охрану и принять меры предосторожности. ГКНБ проводит комплекс оперативных мероприятий по оказанию содействия милиции в поиске причастных лиц к совершению этого преступления», — сказали в ведомстве.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно со вчерашнего дня. Он последний раз выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196013/
просмотров: 1660
Версия для печати
Материалы по теме
Исчезновение Орхана Инанды. Возле аэропорта «Манас» тоже митингуют
Возле турецкого посольства митингуют в поддержку Орхана Инанды
Исчезновение Орхана Инанды. Что известно о бывшем директоре сети школ «Сапат»
«Сапат» просит помощи в поисках президента МОУ Орхана Инанды
В Бишкеке пропал бывший директор сети школ «Сапат» Орхан Инанды
Убийство Айзады Канатбековой. Стала известна дата начала судебного процесса
Похищение несовершеннолетней в Кызыл-Кие. Подозреваемого отпустили домой
Ала качуу. Двое парней похитили девушку и пытались увезти в Таласскую область
Ала качуу. Из 82 дел о похищении девушек только три дошли до суда
Похищение девушки в Лебединовке. Подозреваемый добровольно пришел в милицию
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Задержан Асылбек Жээнбеков Дело «Кумтора». Задержан Асылбек Жээнбеков
Депутата остановили за&nbsp;превышение скорости. Он&nbsp;потребовал уволить милиционеров Депутата остановили за превышение скорости. Он потребовал уволить милиционеров
Прокуратура признала незаконным приказ командующего Внутренними войсками МВД Прокуратура признала незаконным приказ командующего Внутренними войсками МВД
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов задержан Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов задержан
Бизнес
Теперь оплата картами через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии! Теперь оплата картами через «О!Деньги» без комиссии!
Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с&nbsp;Днем защиты детей Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с Днем защиты детей
BIO-KG удостоилась престижной награды по&nbsp;органике, обойдя десятки развитых стран BIO-KG удостоилась престижной награды по органике, обойдя десятки развитых стран
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно! Переходи на О! и смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно!
1 июня, вторник
18:45
Исчезновение Орхана Инанды. Возле аэропорта «Манас» тоже митингуют Исчезновение Орхана Инанды. Возле аэропорта «Манас» тож...
18:43
Селфи с президентом. Садыр Жапаров показал свой рабочий кабинет детям
18:42
ВОЗ присвоила штаммам коронавируса буквы греческого алфавита
18:30
2 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
В парламенте хотят опять поменять закон о госзакупках