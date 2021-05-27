Незаконную майнинг-ферму обнаружили в Джалал-Абаде. Об этом сообщили в ОАО «Джалалабатэлектро».

По их данным, работники энергосбыта ОАО выявили ферму на территории ЗАО «Автожол» на улице Индустриальной, 6.

Майнинг-ферма отключена от сети, опломбирована и составлен акт об отключении при участии представителей ЗАО «Автожол».

В настоящее время готовятся материалы для передачи в соответствующие органы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГКНБ выявили в Бишкеке и Чуйской области шесть майнинг-ферм, которые незаконно были подключены к электрическим сетям.