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Бишкекская милиция сняла новый социальный ролик. На этот раз о наркотиках

Сотрудники столичной милиции сняли социальный ролик с напоминанием о вреде наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского РУВД Бишкека.

«Главный замысел — показывать, что все мы разные, у каждого из нас своя жизнь, со своими интересами, проблемами, планами. Но объединяет нас одно общее желание — все мы должны быть счастливыми и жить достойно. Наркотики — путь в никуда, это всегда риск. Но у тебя есть время все изменить», — прокомментировали свою работу правоохранители.

В органах милиции напомнили не только о вреде наркотиков, но и об уголовной ответственности за их хранение и распространение.

Напомним также, что ранее сотрудники бишкекской милиции посвятили серию социальных роликов теме похищения девушек. Свои работы опубликовали пресс-службы ГУВД столицы, а также Октябрьского и Ленинского управлений внутренних дел.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195096/
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