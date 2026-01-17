В УВД Ленинского района Бишкека сменился начальник

Приказом Министерства внутренних дел начальником УВД Ленинского района Бишкека назначен Улан Бердибаев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Отмечается, что полковник милиции Улан Бердибаев ранее был начальником управления уголовного розыска ГУВД столицы.

«Начальник ГУВД Бишкека, полковник милиции Азамат Токтоналиев представил Улана Бердибаева личному составу районного управления. Он отметил, что перед новым руководителем поставлены задачи по укреплению правопорядка, повышению эффективности оперативно-служебной деятельности подразделений, усилению профилактической работы и обеспечению общественной безопасности на территории Ленинского района столицы», — сообщили в ГУВД.

Бывший начальник УВД Ленинского района Азамат Байгазиев в настоящее время находится в распоряжении Министерства внутренних дел КР. Он был назначен на эту должность в апреле 2024 года, до этого руководил УВД Свердловского района.