В Россию пытались провезти фрукты и овощи под видом кыргызстанской продукции

В Россию пытались провезти 70 тонн фруктов и овощей под видом кыргызстанской продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Омской области.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что продукция ввозилась по недействительным фитосанитарным сертификатам.

В четырех партиях (абрикосы, черешня, лимоны, томаты) общим весом около 70 тонн было указано, что страной происхождения является Кыргызстан, что не соответствовало фактическому происхождению, указанному на маркировке. Абрикосы оказались таджикскими, а черешня, лимоны и томаты — узбекскими.

Груз предназначался для реализации на территории Краснодарского и Алтайского краев, Новосибирской, Московской, Ростовской, Самарской и Омской областей.