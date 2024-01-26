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Из России в Кыргызстан пытались незаконно ввезти 21 тонну рыбы

Инспекторы пограничного ветеринарного контрольного пункта «Ак-Тилек» Ветеринарной службы выявили незаконный ввоз рыбы в республику. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По его данным, из России на территорию Кыргызстана пытались незаконно ввезти 21 тонну замороженной рыбы.

Установлено, что груз везли без соблюдения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.

Инспекторы составили акт, груз вернули в Российскую Федерацию через контрольно-пропускной пункт «Ак-Тилек».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285112/
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