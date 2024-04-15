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Ущерб в 7,5 миллиона сомов. Выявлен незаконный ввоз грузовиков из Китая

Юго-Западная таможня выявила схему незаконного ввоза грузовых автомашин из Китая. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По данным ведомства, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил остановили проверили документы автомашин Shacman x3000, Foton Auman etx, Foton Auman etx и две Foton Auman.

Установлено, что в свидетельстве о регистрации указаны другие данные, не соответствующие фактическому году выпуска, марки и модели авто.

Вместе с тем, согласно сведениям, на этих грузовых автомашинах перевозились товары из Китая в Кыргызстан. Из КР в КНР выезжала одна машина, обратно въехала уже другая, но с теми же регистрационными знаками. Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, составила около 7 миллионов 500 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП. Собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291593/
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