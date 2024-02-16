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Происшествия

Контрабанду лимонов пресекли в Баткенской области

В Баткенском районе выявлен факт незаконного провоза лимонов. Об этом сообщает УВД региона.

По информации ведомства, в рамках мероприятия «Лидер», направленного на поддержание общественного порядка и предотвращения нарушений в селе Добо Баткенской области, остановлен автомобиль марки Daewoo Labo.

Выяснилось, что житель села Жаны-Жер Баткенского района без разрешительных документов пытался перевезти лимоны. Задержан 34-летний Е.С.

Факт зарегистрировали в электронном журнале происшествий Баткенского РОВД. В настоящее время ведется проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286970/
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