Контрабанду лимонов пресекли в Баткенской области

В Баткенском районе выявлен факт незаконного провоза лимонов. Об этом сообщает УВД региона.

По информации ведомства, в рамках мероприятия «Лидер», направленного на поддержание общественного порядка и предотвращения нарушений в селе Добо Баткенской области, остановлен автомобиль марки Daewoo Labo.

Выяснилось, что житель села Жаны-Жер Баткенского района без разрешительных документов пытался перевезти лимоны. Задержан 34-летний Е.С.

Факт зарегистрировали в электронном журнале происшествий Баткенского РОВД. В настоящее время ведется проверка.