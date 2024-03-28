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На кыргызско-таджикской границе задержан контрабандист

На кыргызско-таджикском участке госграницы пресечена попытка незаконного перегона крупного рогатого скота из Кыргызстана в Таджикистан. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По его данным, в местности Сарай Лейлекского района Баткенской области пограничники совместно с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ недалеко от условной линии госграницы задержали гражданина Кыргызстана Р.А., 1971 года рождения, который пытался перегнать 14 голов крупного рогатого скота в Таджикистан.

пресс-службы Пограничной службы ГКНБ
Фото пресс-службы Пограничной службы ГКНБ

Кыргызстанец пытался продать коров в соседнем государстве. По предварительным данным, общая стоимость задержанного скота составила около 2 миллионов 600 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов контрабандист и животные переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290120/
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