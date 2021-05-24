Авто из Японии. В милицию поступило 11 заявлений в отношении мошенников

Правоохранительные органы продолжают разыскивать подозреваемых в мошенничестве с автомобилями из Японии. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района Бишкека.

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По ее данным, 13 апреля в милицию обратился горожанин и попросил принять меры в отношении неких мужчин, которые 11 февраля представились работниками фирмы «Джей Авто» и обещали привезти из Японии Honda Fit. При этом взяли у заявителя 286 тысяч сомов и скрылись.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. В милиции лежат еще 10 аналогичных заявлений в отношении мужчин. Ведутся следствие, установка личностей и местонахождения подозреваемых.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что больше 20 человек стали жертвами мошенников по продаже машин из Японии. Они даже выходили на митинг к офису, где находилась компания.

Сегодня пострадавшие обратились к президенту и попросили взять дело под свой контроль.