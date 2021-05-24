16:52
USD 83.78
EUR 102.41
RUB 1.14
Происшествия

Городские чиновники незаконно выдали земли супруге архитектора

Должностные лица Бишкекглавархитектуры, управления земельными ресурсами, городского филиала госучреждения «Кадастр» и комиссии по предоставлению в срочное пользование земельных участков в столице незаконно предоставляли земли. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Установлено, что бывший главный архитектор одного из районов города Ж.М. в сговоре с ответственными сотрудниками государственных организаций незаконно подготовил и помог получить архитектурно-техническое заключение на имя своей супруги А.М. из числа земель, на которые постановлением Бишкекского городского кенеша от 2 декабря 2009 года наложен мораторий.

По результатам проверки собранные материалы зарегистрировали в ЕРПП по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194999/
просмотров: 573
Версия для печати
Материалы по теме
Незаконная приватизация. «Кыргыз почтасы» опровергает сообщение Генпрокуратуры
Две компании в Нарыне незаконно приватизировали помещения детского сада
Две малоимущие семьи получили земельные участки в Иссык-Кульской области
Генпрокуратура будет следить, как ЦИК и омбудсмен исполняют законы
На Иссык-Куле судебные исполнители присвоили больше 1 миллиона сомов
Ветер порвал баннер на бывшем здании Генпрокуратуры. Мэрия ищет спонсора
Срок за ала качуу и семейное насилие. Что еще хотят изменить в Уголовном кодексе
Почему Бишкек с уродливой застройкой: в прокуратуре нашли виновных
Ситуация на границе. Генпрокуратура КР назвала происходящее агрессивной войной
Прокуратура вернула городу незаконно выданный участок земли в Таш-Кумыре
Популярные новости
Диспетчер перепутал. В&nbsp;МЧС объяснили, как живой мужчина оказался мертвым Диспетчер перепутал. В МЧС объяснили, как живой мужчина оказался мертвым
Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за&nbsp;вымогательство взятки Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за вымогательство взятки
В&nbsp;Чуйской области сотрудники ГКНБ задержали члена ОПГ из&nbsp;соседней страны В Чуйской области сотрудники ГКНБ задержали члена ОПГ из соседней страны
Пьяный сын Исы Омуркулова сбил велосипедиста. Журналист вышел на&nbsp;пикет протеста Пьяный сын Исы Омуркулова сбил велосипедиста. Журналист вышел на пикет протеста
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
24 мая, понедельник
16:44
Полный беспредел. Дастан Бекешев о политической ответственности спикера Полный беспредел. Дастан Бекешев о политической ответст...
16:41
Улукбек Марипов в Бишкеке заложил капсулу на месте строительства новой школы
16:28
Дело журналиста. Суд удовлетворил жалобу Каната Каниметова на следователя
16:20
Нападение на продавца в торговом центре. В милиции рассказали подробности
16:16
Претендентов на должность послов в Австрии и Иране одобрили депутаты