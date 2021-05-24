Городские чиновники незаконно выдали земли супруге архитектора

Должностные лица Бишкекглавархитектуры, управления земельными ресурсами, городского филиала госучреждения «Кадастр» и комиссии по предоставлению в срочное пользование земельных участков в столице незаконно предоставляли земли. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Установлено, что бывший главный архитектор одного из районов города Ж.М. в сговоре с ответственными сотрудниками государственных организаций незаконно подготовил и помог получить архитектурно-техническое заключение на имя своей супруги А.М. из числа земель, на которые постановлением Бишкекского городского кенеша от 2 декабря 2009 года наложен мораторий.

По результатам проверки собранные материалы зарегистрировали в ЕРПП по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.