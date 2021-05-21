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Происшествия

В Бишкеке 15-летний мальчик выпал из окна многоэтажного дома и разбился насмерть

В Бишкеке 15-летний мальчик выпал из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района столицы.

Уточняется, что 20 мая примерно в 11.00 часов в милицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажного жилого дома по улице Исанова выпал подросток.

«На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что 15-летний А.Р. упал с балкона 16-го этажа жилого дома при неизвестных обстоятельствах. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали его смерть. Факт зарегистрирован в ЕРПП, назначены необходимые экспертизы», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194828/
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