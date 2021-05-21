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Происшествия

В Ленинском районе администрация незаконно выдала четыре земельных участка

В Ленинском районе Бишкека земельные участки стоимостью более 15 миллионов сомов возвращены в собственность государства. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По результатам прокурорской проверки вернули пять земельных участков, которые незаконно предоставили в частную собственность.

Выяснилось, что должностные лица Ленинской районной администрации мэрии Бишкека незаконно предоставили в собственность граждан четыре земельных участка в жилмассиве «Ак-Орго».

Установлено также, что еще один участок выдали частному лицу, хотя планировали предоставить его общественно-государственному управлению капитального строительства столицы под проектирование и строительство школы на 754 учащихся.

Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями и выиграла процесс.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194745/
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