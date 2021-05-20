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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Статс-секретаря Госфиннадзора подозревают в мошенничестве

Установлены факты мошеннических действий с использованием должностного положения со стороны статс-секретаря Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Жылдыз Нурматовой. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что на основании заявления начато досудебное производство по статье «Мошенничество» УК КР. В октябре 2020 года Жылдыз Нурматова вошла в доверие гражданина Ж.И., взяла $22 тысячи 700, предлагая создать необходимые условия для участия аффилированной с ней компаний в конкурсе по закупке товаров и услуг, который проводился под ее руководством.

«Кроме того, Жылдыз Нурматова обещала помочь заявителю трудоустроиться на госслужбу, где предусматриваются частые зарубежные командировки за счет бюджета. Чиновницей был составлен соответствующий договор с указанием цели использования заемных средств. Кроме этого, в ходе проведенных обысков в служебном кабинете и по месту жительства Жылдыз Нурматовой обнаружены печати различных государственных органов и коммерческих структур, которые, возможно, использовались с целью подделки документов, а также договоров на поставку товаров и услуг с признаками фиктивности. Устанавливаются другие факты причастности Жылдыз Нурматовой к противозаконным действиям», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194655/
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Статс-секретаря Госфиннадзора подозревают в мошенничестве