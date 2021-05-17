Граждан Таджикистана, избивших кыргызстанцев, привлекут к ответственности

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ГКНБ.

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Уточняется, что состоялась встреча полномочного представителя кабинета министров в Баткенской области с губернатором Согдийской области Таджикистана при участии представителей силовых структур двух республик. Стороны договорились о том, что таджикистанцы, причастные к избиению задержанных сегодня граждан КР, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РТ.

«Для обеспечения безопасности жителей приграничных районов принято решение о выставлении постов сотрудниками внутренних дел двух стран на границе села Ак-Сай (КР) и анклава Ворух (РТ). Планируется, что в ближайшие дни состоится встреча старейшин сторон. Сегодня руководство Баткенской обладминистрации провело разъяснительную работу с жителями села Ак-Сай, которым были сообщены итоги встречи с таджикской стороной. Погранподразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме», — рассказали в Погранслужбе.