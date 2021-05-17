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Сюжет: Насилие над детьми

В Сокулукском районе мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней падчерицы

В Сокулукском районе по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки задержан 34-летний мужчина. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 15 мая с заявлением в милицию обратилась местная жительница Ю.Г. Она просила принять меры в отношении своего мужа, который изнасиловал ее 14-летнюю дочь.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» УК КР. Сотрудники милиции установили, что заявительница проживала с подозреваемым с 2012 года, воспитывала дочку от первого брака. Подозреваемый отрицает факт изнасилования. Мужчину водворили в ИВС», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194217/
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