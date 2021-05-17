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Сюжет: Приграничные конфликты

В Баткене кыргызстанцев задержали и забрали в Ворух. После переговоров отпустили

Сегодня утром неизвестные задержали жителей сельской управы Ак-Сай Баткенского района Кыргызстана и увезли на территорию таджикского анклава Ворух. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, после переговоров их отпустили.

«Несколько жителей возвращались с джайлоо. Их по дороге задержали и увезли. Где-то полчаса назад после переговоров правоохранительных органов их отпустили. Ситуация в целом стабильная, но некоторые жители из-за распространения информации о заложниках подались панике и пытались уехать из села», — сказал он.

Местные жители отметили, что все дороги в регионе открыты и машины свободно передвигаются.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194207/
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