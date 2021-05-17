Пьяный сын Исы Омуркулова сбил девушку. Потерпевшая отказалась писать заявление

Потерпевшая в ДТП с участием сына Исы Омуркулова отказалась писать заявление в милицию. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что факт автонаезда был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств».

«Несмотря на то что потерпевшая отказалась писать заявление, досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.

В ГУОБДД 24.kg сообщили, что Азамат Омуркулов в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Назначены экспертизы.

Напомним, сын депутата Жогорку Кенеша Исы Омуркулова Азамат в Бишкеке совершил ДТП. Он, управляя автомобилем, совершил наезд на велосипедиста на пересечении улиц Токтоналиева и Масалиева (Южная магистраль).

Это не первое ДТП, где виновником является Азамат Омуркулов.

В августе 2011 года он совершил ДТП на объездной дороге. Авария произошла в районе моста Дунларова. В ней погибли три человека — водитель и пассажиры «Ауди-80» (1991, 1990 и 1988 годов рождения). Автомашина «Тойота-Ландкрузер», в которой ехал сын Исы Омуркулова (в сводке проходил как Азамат Исаев, 1982 года рождения), после аварии загорелась.